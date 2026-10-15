Комітет Національних зборів Південної Кореї з питань безпеки та державного управління схвалив звіт щодо кандидатури Кім Чі-йона на посаду першого керівника Агентства з розслідування тяжких злочинів. Як повідомляє Korea Herald, рішення ухвалили в четвер.

Слухання тривали 12 годин

Комітет затвердив звіт наступного дня після 12-годинних слухань щодо Кіма — колишнього кадрового прокурора. Під час слухань він заперечив, що мав близькі стосунки з колишнім президентом Юн Сок Йолем.

Кім також назвав Юна прикладом «політично вмотивованого прокурора». За даними видання, колишній президент перебуває під вартою у справі, пов’язаній з оголошенням воєнного стану у 2024 році.

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Подальше затвердження

Схвалення звіту відкриває президентові Лі Чже Мьону шлях до затвердження Кім Чі-йона на посаді. Агентство з розслідування тяжких злочинів виокремили з прокуратури в межах реформи, яку просувала правляча партія.

Установа почала роботу 2 жовтня без керівника. Слухання щодо Кіма, номінованого на початку вересня, відкладали через суперечку всередині ліберального блоку щодо його ймовірної ролі в політичному втручанні під час роботи прокурором.

Старший президентський секретар із питань зв’язків із громадськістю та комунікацій Сон Гі Хон заявив, що Кім є відповідним кандидатом на цю посаду. Він також закликав зосередитися на успішному запуску нової слідчої установи та реформі системи кримінального правосуддя.

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