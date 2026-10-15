Komitet Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej ds. bezpieczeństwa i administracji publicznej zatwierdził raport w sprawie kandydatury Kim Ji-younga na pierwszego szefa Agencji ds. Dochodzeń w Sprawie Poważnych Przestępstw. Jak podaje Korea Herald, decyzję podjęto w czwartek.

Przesłuchania trwały 12 godzin

Komitet zatwierdził raport dzień po 12-godzinnych przesłuchaniach Kima, byłego prokuratora zawodowego. Podczas przesłuchań zaprzeczył, że łączyły go bliskie relacje z byłym prezydentem Yoon Suk Yeolem.

Kim nazwał też Yoona przykładem „prokuratora motywowanego politycznie”. Według publikacji były prezydent przebywa w areszcie w sprawie związanej z ogłoszeniem stanu wojennego w 2024 roku.

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Dalsze zatwierdzenie

Zatwierdzenie raportu otwiera prezydentowi Lee Jae-myungowi drogę do powołania Kim Ji-younga na to stanowisko. Agencja ds. Dochodzeń w Sprawie Poważnych Przestępstw została wyodrębniona z prokuratury w ramach reformy forsowanej przez partię rządzącą.

Instytucja rozpoczęła działalność 2 października bez szefa. Przesłuchania Kima, nominowanego na początku września, odraczano z powodu sporu wewnątrz liberalnego bloku dotyczącego jego domniemanej roli w ingerencji politycznej podczas pracy jako prokurator.

Starszy sekretarz prezydenta ds. relacji publicznych i komunikacji Song Gi-hon oświadczył, że Kim jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Wezwał również do skupienia się na pomyślnym uruchomieniu nowej instytucji śledczej oraz reformie systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

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