在以色列，由加迪·艾森科特领导的耶沙尔党发起了一场竞选活动，旨在超越利库德集团并成为议会中最大的政党。该党在致活动人士的信息中强调，距离选举还有两周时间，并呼吁在朋友、亲属和尚未决定投票意向的选民中传播竞选材料。

耶沙尔党的竞选活动

据《耶路撒冷邮报》报道，耶沙尔党在呼吁中表示，争夺最大党地位的竞争十分接近。该党称，只有超越利库德集团，才能使其率先获得组建政府的授权。

耶沙尔党还援引了周三公布的Channel 12 News民调。根据该民调，在担任总理的适任性问题上，艾森科特获得45%的支持，而本雅明·内塔尼亚胡获得35%。

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反对派阵营的反应

这场竞选活动在反对派变革阵营领导人于特拉维夫反对派领袖亚伊尔·拉皮德家中举行会晤约两周后启动。纳夫塔利·贝内特、加迪·艾森科特、阿维格多·利伯曼、亚伊尔·戈兰和拉皮德参加了会晤。

当时，与会者同意将有关该阵营总理候选人的讨论推迟至选举结束后，并专注于加强整个阵营。他们还签署了一份联合文件，将替换现政府称为共同的优先目标。阵营内消息人士对耶沙尔党重返争取最大党地位的竞选活动表示失望。

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