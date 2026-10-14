W Izraelu partia Jaszar, kierowana przez Gadiego Eisenkota, rozpoczęła kampanię, aby wyprzedzić Likud i stać się największą partią w Knesecie. W wiadomości do aktywistów partia podkreśliła, że do wyborów pozostały dwa tygodnie, i wezwała do rozpowszechniania materiałów kampanijnych wśród przyjaciół, krewnych i niezdecydowanych wyborców.

Kampania Jaszara

Jak informuje Jerusalem Post, Jaszar oświadczył w swoim apelu, że walka o status największej partii jest wyrównana. Partia twierdzi, że tylko wyprzedzenie Likudu pozwoli jej jako pierwszej otrzymać mandat do utworzenia rządu.

Jaszar powołał się również na sondaż Channel 12 News opublikowany w środę. Według tego sondażu Eisenkot uzyskał 45% w kwestii przydatności do pełnienia funkcji premiera, podczas gdy Binjamin Netanjahu — 35%.

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Reakcja bloku opozycyjnego

Kampania rozpoczęła się około dwa tygodnie po spotkaniu liderów opozycyjnego bloku zmian w domu lidera opozycji Jaira Lapida w Tel Awiwie. W spotkaniu uczestniczyli Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, Awigdor Lieberman, Jair Golan i Lapid.

Wówczas uczestnicy uzgodnili, że odłożą dyskusję o kandydacie bloku na stanowisko premiera do zakończenia wyborów i skupią się na wzmocnieniu całego bloku. Podpisali także wspólny dokument, w którym zastąpienie obecnego rządu nazwali wspólnym priorytetowym celem. Źródła w bloku wyraziły rozczarowanie powrotem Jaszara do kampanii o status największej partii.

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