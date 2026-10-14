В Израиле партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом начала кампанию, чтобы опередить «Ликуд» и стать крупнейшей партией в Кнессете. В сообщении для активистов партия подчеркнула, что до выборов осталось две недели, и призвала распространять агитационные материалы среди друзей, родственников и избирателей, которые еще не определились.

Кампания «Яшар»

Как сообщает Jerusalem Post, в своем обращении «Яшар» заявила, что борьба за статус крупнейшей партии идет с небольшим разрывом. В партии утверждают, что только опережение «Ликуда» позволит ей первой получить мандат на формирование правительства.

«Яшар» также сослалась на опрос Channel 12 News, опубликованный в среду. Согласно этому опросу, по вопросу пригодности к должности премьер-министра Айзенкот набрал 45%, тогда как Биньямин Нетаньяху — 35%.

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Реакция оппозиционного блока

Кампания началась примерно через две недели после встречи лидеров оппозиционного блока перемен в доме лидера оппозиции Яира Лапида в Тель-Авиве. Во встрече участвовали Нафтали Беннет, Гади Айзенкот, Авигдор Либерман, Яир Голан и Лапид.

Тогда участники договорились отложить обсуждение кандидата блока на пост премьер-министра до завершения выборов и сосредоточиться на усилении всего блока. Они также подписали совместный документ, в котором замену действующего правительства назвали общей приоритетной целью. Источники в блоке выразили разочарование из-за возвращения «Яшар» к кампании за статус крупнейшей партии.

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