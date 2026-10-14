В Южной Корее Ким Чжи Ён, кандидат на должность главы недавно созданного Агентства по расследованию тяжких преступлений (SCIA), заявил, что будет избегать выборочных расследований, чтобы никого не обвиняли в преступлениях без оснований. Он сказал об этом во время слушаний по его назначению в Национальном собрании, сообщает Korea Herald.

По словам Кима, он знает об обеспокоенности общества расследованиями, которые могут иметь политическую цель и быть направленными против конкретных лиц. Он заявил, что если результаты расследования не будут свидетельствовать о наличии преступления, дело закроют без колебаний. Ким также подчеркнул, что процессуальная справедливость является ключевой для установления истины в уголовном производстве.

Полномочия нового агентства

SCIA создали в рамках реформы прокуратуры, направленной на сокращение полномочий прокурорских органов. Агентство, выделенное из национальной прокуратуры, будет расследовать тяжкие преступления, в частности экономические правонарушения, преступления, связанные с наркотиками, кражу технологий, мятеж и государственную измену.

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В то же время SCIA не будет иметь полномочий самостоятельно передавать обвиняемых в уголовный суд. В отличие от него, прокуратура имела полномочия как расследовать дела, так и выдвигать обвинения. Агентство будет подчиняться Министерству внутренних дел вместе с Национальным полицейским агентством, а не Министерству юстиции.

Критика кандидатуры

Во время слушаний депутаты либеральных взглядов критиковали Кима за его прошлую причастность к, по их мнению, политически мотивированным уголовным преследованиям, а также за то, что он публично не протестовал против отдельных решений прокуратуры. Ким отверг утверждение депутата Демократической партии Кореи Юн Кун Ёна о том, что он знал о несправедливости внутри прокуратуры, но ничего не сделал.

Назначение Кима, предложенное президентом Ли Чжэ Мёном в начале сентября, также вызвало споры внутри правящего либерального блока. Против его кандидатуры публично выступили губернатор провинции Кёнги Чху Ми Э и депутат Ким Ён Мин. Руководитель регионального офиса SCIA в Кванджу Им Ын Чжон также заявила, что Ким не соответствует должности.

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