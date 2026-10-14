Литва планирует добиваться признания ГРУ Российской Федерации — государства-агрессора — террористической организацией из-за его предполагаемой причастности к атакам на гражданскую инфраструктуру в Европе. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Необходимые доказательства

Как сообщает Anadolu Agency, Будрис в интервью LRT Radio отметил, что перед продвижением инициативы расследования и судебные разбирательства должны установить доказательства прямой связи атак с ГРУ.

По его словам, в случае такого признания Литва будет рассматривать людей, служивших в ГРУ или связанных с ним, как лиц, поддерживающих или содействующих терроризму.

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Возможные ограничения

Министр заявил, что это может ограничить доступ связанных с ГРУ лиц к литовским компаниям, финансовым учреждениям и территории страны. Будрис обвинил ведомство в попытках запугать европейские общества посредством атак на гражданскую инфраструктуру и подчеркнул необходимость привлечь ответственных к ответственности.

Он также призвал государства Европейского Союза принять меры в отношении ГРУ во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге на этой неделе.

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