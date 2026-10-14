Litwa planuje zabiegać o uznanie GRU Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — za organizację terrorystyczną z powodu jej rzekomego udziału w atakach na infrastrukturę cywilną w Europie. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys oświadczył to 14 października.

Niezbędne dowody

Jak informuje Anadolu Agency, Budrys powiedział w wywiadzie dla LRT Radio, że przed rozpoczęciem realizacji inicjatywy śledztwa i postępowania sądowe muszą ustalić dowody bezpośredniego związku ataków z GRU.

Według niego w przypadku takiego uznania Litwa będzie traktować osoby, które służyły w GRU lub są z nią powiązane, jako osoby wspierające lub ułatwiające terroryzm.

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Możliwe ograniczenia

Minister oświadczył, że może to ograniczyć osobom powiązanym z GRU dostęp do litewskich firm, instytucji finansowych i terytorium kraju. Budrys oskarżył tę służbę o próby zastraszania europejskich społeczeństw poprzez ataki na infrastrukturę cywilną i podkreślił potrzebę pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności.

Wezwał również państwa Unii Europejskiej do podjęcia działań wobec GRU podczas odbywającego się w tym tygodniu posiedzenia Rady UE do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu.

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