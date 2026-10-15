Франция изучает возможность продлить эксплуатацию атомного авианосца «Шарль де Голль» после 2038 года, когда его планируют заменить новым кораблем France Libre. Об этом начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Клюзель заявил на слушаниях в Комитете по вопросам обороны Национального собрания в Париже, сообщает Defense News.

Возможность продления службы авианосца оценят во время предстоящего капитального ремонта. Исследования охватят состояние бортовых систем и ядерной энергетической установки, в частности степень износа активных зон реакторов и возможность дольше хранить топливо на борту. Результаты должны быть готовы в начале 2029 года и определят дальнейшую судьбу корабля.

Переход к новому авианосцу

Согласно действующему плану, France Libre должен войти в состав флота в 2038 году. В 2036–2038 годах он и «Шарль де Голль» будут одновременно находиться на службе, что должно обеспечить непрерывную передачу опыта между двумя экипажами авианосцев. Это станет первым случаем с конца 1990-х годов, когда Франция будет иметь два авианосца в составе ВМС.

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Клюзель отметил, что два корабля позволили бы поддерживать постоянную готовность с базы в Тулоне, однако решение о необходимости второго авианосца носит политический характер. По его словам, для постоянного присутствия авианосца в море Франции потребовались бы три таких корабля. Ориентировочный бюджет строительства France Libre составляет 10 млрд евро.

Катапульты американского производства

Новый авианосец длиной 310 метров и водоизмещением около 80 тыс. тонн планируют оснастить электромагнитными катапультами американского производства. Клюзель заявил, что Франция не отказывается от этого плана, несмотря на распоряжение президента США Дональда Трампа вернуть американский флот к паровым катапультам.

Адмирал назвал электромагнитные системы надежными, сославшись на почти 40 тыс. запусков самолетов в ВМС США и доступность на уровне примерно 98%. Франция также планирует приобрести значительный запас запчастей в начале программы, чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять ремонт.

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