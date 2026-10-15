Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али поддержал деэскалацию со стороны всех участников на фоне напряженности между Эфиопией и Эритреей. Об этом 14 октября сообщил Государственный департамент США, передает Anadolu Agency.

Призыв к диалогу

В Госдепартаменте заявили, что устойчивое урегулирование внутренних и внешних споров возможно через диалог и взаимодействие в соответствии с мирными рамками между Эфиопией и Эритреей, согласованными в 2018 году.

Рубио также подчеркнул, что все государства Африканского Рога должны уважать суверенитет и территориальную целостность соседей и избегать трансграничных вторжений. Он отметил, что регион не может допустить нового конфликта.

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Позиция Аддис-Абебы

Абий Ахмед назвал разговор очень продуктивным. По его словам, стороны обсудили ключевые двусторонние, региональные и многосторонние вопросы, представляющие общий интерес. Эфиопский премьер также приветствовал заверения в дальнейшей поддержке США и совместной работе над двусторонним сотрудничеством и региональными приоритетами.

Эфиопия и Эритрея воевали на одной стороне во время войны в Тыграе в 2020–2022 годах, однако впоследствии их отношения резко ухудшились. Правительства двух стран обвиняют друг друга в создании угроз региональной стабильности. Напряженность также усилилась из-за стремления Эфиопии получить доступ к Красному морю, в частности к эритрейскому порту Асэб, который Асмэра считает своей суверенной территорией.

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