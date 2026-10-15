美国国务卿马尔科·鲁比奥在与埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里的通话中，在埃塞俄比亚与厄立特里亚紧张局势背景下，支持各方采取降温措施。美国国务院于10月14日通报了这一消息，据阿纳多卢通讯社报道。

呼吁对话

美国国务院表示，根据埃塞俄比亚与厄立特里亚于2018年商定的和平框架，通过对话与接触可以实现对内部和外部争端的持久解决。

鲁比奥还强调，非洲之角所有国家都必须尊重邻国的主权和领土完整，并避免跨境入侵。他强调，该地区不能承受另一场冲突。

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亚的斯亚贝巴的立场

阿比·艾哈迈德称此次通话非常富有成效。据他所述，双方讨论了共同关切的关键双边、地区和多边问题。这位埃塞俄比亚总理还欢迎美国作出的继续支持以及共同推进双边合作和地区优先事项的保证。

埃塞俄比亚和厄立特里亚在2020年至2022年的提格雷战争期间曾站在同一阵营，但此后两国关系急剧恶化。两国政府互相指责对方对地区稳定构成威胁。由于埃塞俄比亚希望获得通往红海的通道，包括通往厄立特里亚的阿萨布港，而阿斯马拉认为该港是其主权领土，紧张局势也有所加剧。

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