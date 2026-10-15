Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas rozmowy telefonicznej z premierem Etiopii Abiyem Ahmedem Alim poparł deeskalację ze strony wszystkich podmiotów w obliczu napięć między Etiopią a Erytreą. Departament Stanu USA poinformował o tym 14 października, podaje Anadolu Agency.

Apel o dialog

Departament Stanu oświadczył, że trwałe rozwiązanie sporów wewnętrznych i zewnętrznych jest możliwe poprzez dialog i współpracę zgodnie z ramami pokojowymi między Etiopią a Erytreą, uzgodnionymi w 2018 roku.

Rubio podkreślił również, że wszystkie państwa Rogu Afryki muszą szanować suwerenność i integralność terytorialną sąsiadów oraz unikać transgranicznych inwazji. Zaznaczył, że region nie może dopuścić do kolejnego konfliktu.

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Stanowisko Addis Abeby

Abiy Ahmed nazwał rozmowę bardzo owocną. Jak powiedział, strony omówiły kluczowe kwestie dwustronne, regionalne i wielostronne, stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania. Etiopski premier z zadowoleniem przyjął także zapewnienia o dalszym wsparciu USA i wspólnej pracy nad współpracą dwustronną oraz regionalnymi priorytetami.

Etiopia i Erytrea walczyły po tej samej stronie podczas wojny w Tigraju w latach 2020–2022, jednak później ich relacje gwałtownie się pogorszyły. Rządy obu krajów oskarżają się wzajemnie o stwarzanie zagrożeń dla stabilności regionalnej. Napięcia wzrosły również z powodu dążeń Etiopii do uzyskania dostępu do Morza Czerwonego, w tym do erytrejskiego portu Assab, który Asmara uważa za swoje suwerenne terytorium.

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