Соединенные Штаты передали Панаме 17 тяжелых грузовиков стоимостью 2,1 млн долларов для помощи после землетрясения. Технику 13 октября получила Национальная пограничная служба Панамы Senafront в своей штаб-квартире. Как сообщает The Rio Times, автомобили имеют грузоподъемность от 10 до 25 тонн и предназначены для перевозки личного состава, оборудования и гуманитарных грузов.

Помощь пострадавшим провинциям

Вашингтон также выделил 5 млн долларов гуманитарной помощи для организаций, работающих в Панаме. Отдельно в провинции Кокле, Эррера и Лос-Сантос отправились пять грузовиков с профинансированными США товарами для примерно 12 тыс. человек. Помощь через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев передали в виде 2 500 одеял, 2 900 москитных сеток, 750 тентов, 200 семейных палаток, 1 290 кухонных наборов и 500 спальных ковриков.

США также направили 20 специалистов по поисково-спасательным работам из округа Фэрфакс в штате Виргиния и округа Лос-Анджелес в Калифорнии для обследования поврежденных зданий. Южное командование США доставляло грузы в наиболее пострадавшие районы вертолетами.

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Последствия землетрясения

Землетрясение произошло 9 октября возле Питалоса-Арриба в провинции Эррера. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 7,7, тогда как панамские СМИ приводили показатель 7,5. Больше всего пострадали провинции Кокле, Эррера, Лос-Сантос и Верагуас.

По состоянию на 12 октября, по данным президента Панамы Хосе Рауля Мулино, землетрясение затронуло 6 174 человека и 1 744 дома. Он заявил, что погибших в результате стихии не было. Правительство объявило чрезвычайное положение 10 октября и пообещало построить 1 300 новых домов для семей, потерявших жилье. По данным Министерства образования, 35 школ разрушены и нуждаются в полном восстановлении.

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