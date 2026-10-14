Stany Zjednoczone przekazały Panamie 17 ciężkich ciężarówek o wartości 2,1 mln dolarów na pomoc po trzęsieniu ziemi. Sprzęt 13 października otrzymała w swojej siedzibie panamska Narodowa Służba Graniczna Senafront. Jak informuje The Rio Times, pojazdy mają ładowność od 10 do 25 ton i są przeznaczone do transportu personelu, sprzętu oraz ładunków humanitarnych.

Pomoc dla dotkniętych prowincji

Waszyngton przeznaczył także 5 mln dolarów pomocy humanitarnej dla organizacji działających w Panamie. Osobno do prowincji Coclé, Herrera i Los Santos wysłano pięć ciężarówek z finansowanymi przez USA towarami dla około 12 tys. osób. Pomoc za pośrednictwem Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przekazano w postaci 2 500 koców, 2 900 moskitier, 750 plandek, 200 namiotów rodzinnych, 1 290 zestawów kuchennych i 500 mat do spania.

USA skierowały również 20 specjalistów od prac poszukiwawczo-ratowniczych z hrabstwa Fairfax w Wirginii oraz hrabstwa Los Angeles w Kalifornii do oceny uszkodzonych budynków. Południowe Dowództwo USA dostarczało ładunki do najbardziej dotkniętych obszarów śmigłowcami.

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Skutki trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi nastąpiło 9 października w pobliżu Pitaloza Arriba w prowincji Herrera. Służba Geologiczna USA oszacowała jego magnitudę na 7,7, podczas gdy panamskie media podawały wartość 7,5. Najbardziej ucierpiały prowincje Coclé, Herrera, Los Santos i Veraguas.

Według stanu na 12 października, zgodnie z danymi prezydenta Panamy José Raúla Mulino, trzęsienie ziemi dotknęło 6 174 osób i 1 744 domów. Oświadczył on, że w wyniku kataklizmu nie było ofiar śmiertelnych. Rząd ogłosił stan wyjątkowy 10 października i obiecał wybudować 1 300 nowych domów dla rodzin, które straciły mieszkania. Według Ministerstwa Edukacji zniszczonych zostało 35 szkół, które wymagają całkowitej odbudowy.

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