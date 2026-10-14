美国向巴拿马移交了17辆价值210万美元的重型卡车，用于震后援助。10月13日，巴拿马国家边境服务队Senafront在其总部接收了这批装备。据《The Rio Times》报道，这些车辆的载重能力为10至25吨，用于运送人员、设备和人道主义物资。

向受灾省份提供援助

华盛顿还为在巴拿马开展工作的组织拨款500万美元人道主义援助。此外，5辆载有美国资助物资的卡车已前往科克莱、埃雷拉和洛斯桑托斯省，物资将提供给约1.2万人。通过联合国难民事务高级专员办事处提供的援助包括2,500条毯子、2,900顶蚊帐、750块防水布、200顶家庭帐篷、1,290套厨房用品和500张睡垫。

美国还从弗吉尼亚州费尔法克斯县和加利福尼亚州洛杉矶县派遣了20名搜救专家，对受损建筑进行检查。美国南方司令部通过直升机向受灾最严重地区运送物资。

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地震造成的后果

地震于10月9日发生在埃雷拉省皮塔洛萨阿里巴附近。美国地质调查局评估其震级为7.7级，而巴拿马媒体报道称震级为7.5级。受灾最严重的是科克莱、埃雷拉、洛斯桑托斯和贝拉瓜斯省。

截至10月12日，根据巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺的数据，地震影响了6,174人和1,744栋房屋。他表示，此次灾害没有造成人员死亡。政府于10月10日宣布进入紧急状态，并承诺为失去住房的家庭建造1,300套新房。教育部数据显示，35所学校被毁，需要全面重建。

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