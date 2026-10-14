Правительство Нигерии планирует внедрить пять масштабных реформ в фискальной сфере, чтобы улучшить условия ведения бизнеса, стимулировать экономический рост и привлечь инвестиции. Об этом министр финансов и координирующий министр экономики Нигерии Тайво Ойеделе заявил 14 октября на Нигерийском инвестиционном форуме в Бангкоке, Таиланд, сообщает Premium Times Nigeria.

Форум состоялся в рамках ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда. В нем приняли участие корпоративные инвесторы, банкиры, правительственные чиновники и другие участники. Мероприятие организовали для представления инвестиционных возможностей Нигерии и стратегических разговоров с инвесторами.

Пять направлений

К приоритетным направлениям министр отнес сельское хозяйство и продовольственную безопасность, электроэнергетику, регулирование, сдерживание инфляции и управление данными. Он связал продовольствие с инфляционным давлением и заявил, что правительство намерено определить конкретные источники этого давления и снизить инфляцию до однозначного уровня.

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Ойеделе также назвал энергоснабжение одной из ключевых проблем для экономики страны. По его словам, правительство рассматривает стратегии в отношении тарифов, отражающих рыночную стоимость, работы системы передачи электроэнергии и повышения ее эффективности.

Регулирование и данные

Министр заявил, что чрезмерное регулирование, нечеткие правила и другие административные барьеры для бизнеса, по оценке правительства, обходятся стране дороже, чем совокупные поступления от корпоративного налога, налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость. По его словам, власти уже начали разрабатывать рамочную программу экономической политики.

Отдельно правительство намерено унифицировать и сделать доступными фискальные данные, в том числе показатель соотношения налоговых поступлений к ВВП. Ойеделе сказал, что сейчас разные учреждения приводят разные цифры. Власти планируют публиковать обновляемые данные на сайте Министерства финансов Нигерии.

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