Rząd Nigerii planuje wprowadzić pięć szeroko zakrojonych reform w sferze fiskalnej, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzić wzrost gospodarczy i przyciągnąć inwestycje. Poinformował o tym 14 października minister finansów i koordynujący minister gospodarki Nigerii Taiwo Oyedele podczas Nigeryjskiego Forum Inwestycyjnego w Bangkoku w Tajlandii, jak podaje Premium Times Nigeria.

Forum odbyło się na marginesie dorocznych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uczestniczyli w nim inwestorzy korporacyjni, bankierzy, urzędnicy rządowi i inni uczestnicy. Wydarzenie zorganizowano w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych Nigerii i przeprowadzenia strategicznych rozmów z inwestorami.

Pięć kierunków

Minister zaliczył do priorytetowych kierunków rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, elektroenergetykę, regulacje, ograniczanie inflacji oraz zarządzanie danymi. Powiązał żywność z presją inflacyjną i oświadczył, że rząd zamierza określić konkretne źródła tej presji oraz obniżyć inflację do jednocyfrowego poziomu.

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Oyedele wskazał również dostawy energii jako jeden z kluczowych problemów gospodarki kraju. Według niego rząd rozważa strategie dotyczące taryf odzwierciedlających wartość rynkową, funkcjonowania systemu przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększenia jego efektywności.

Regulacje i dane

Minister oświadczył, że nadmierne regulacje, niejasne zasady i inne bariery administracyjne dla biznesu, według oceny rządu, kosztują kraj więcej niż łączne wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od wartości dodanej. Według niego władze rozpoczęły już opracowywanie ramowego programu polityki gospodarczej.

Osobno rząd zamierza ujednolicić i udostępnić dane fiskalne, w tym wskaźnik relacji dochodów podatkowych do PKB. Oyedele powiedział, że obecnie różne instytucje podają różne liczby. Władze planują publikować aktualizowane dane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Nigerii.

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