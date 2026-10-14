+14° Kijów +9° Warszawa +19° Waszyngton
$ 45.01 € 50.39 zł 11.53
$ 45.01 € 50.39 zł 11.53
+14° Kijów +9° Warszawa +19° Waszyngton
Wiadomości Świat

Nigeria przedstawiła pięć planowanych reform fiskalnych — Premium Times Nigeria

Fedir Krysztowski 14 października 2026 14:18
Nigeria przedstawiła pięć planowanych reform fiskalnych — Premium Times Nigeria

Rząd Nigerii planuje wprowadzić pięć szeroko zakrojonych reform w sferze fiskalnej, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzić wzrost gospodarczy i przyciągnąć inwestycje. Poinformował o tym 14 października minister finansów i koordynujący minister gospodarki Nigerii Taiwo Oyedele podczas Nigeryjskiego Forum Inwestycyjnego w Bangkoku w Tajlandii, jak podaje Premium Times Nigeria.

Forum odbyło się na marginesie dorocznych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uczestniczyli w nim inwestorzy korporacyjni, bankierzy, urzędnicy rządowi i inni uczestnicy. Wydarzenie zorganizowano w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych Nigerii i przeprowadzenia strategicznych rozmów z inwestorami.

Pięć kierunków

Minister zaliczył do priorytetowych kierunków rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, elektroenergetykę, regulacje, ograniczanie inflacji oraz zarządzanie danymi. Powiązał żywność z presją inflacyjną i oświadczył, że rząd zamierza określić konkretne źródła tej presji oraz obniżyć inflację do jednocyfrowego poziomu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oyedele wskazał również dostawy energii jako jeden z kluczowych problemów gospodarki kraju. Według niego rząd rozważa strategie dotyczące taryf odzwierciedlających wartość rynkową, funkcjonowania systemu przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększenia jego efektywności.

Regulacje i dane

Minister oświadczył, że nadmierne regulacje, niejasne zasady i inne bariery administracyjne dla biznesu, według oceny rządu, kosztują kraj więcej niż łączne wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od wartości dodanej. Według niego władze rozpoczęły już opracowywanie ramowego programu polityki gospodarczej.

Osobno rząd zamierza ujednolicić i udostępnić dane fiskalne, w tym wskaźnik relacji dochodów podatkowych do PKB. Oyedele powiedział, że obecnie różne instytucje podają różne liczby. Władze planują publikować aktualizowane dane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Nigerii.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację