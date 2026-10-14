尼日利亚政府计划在财政领域推行五项重大改革，以改善营商环境、刺激经济增长并吸引投资。据Premium Times Nigeria报道，尼日利亚财政部长兼经济协调部长泰沃·奥耶德莱10月14日在泰国曼谷举行的尼日利亚投资论坛上作出上述表示。

该论坛在世界银行和国际货币基金组织年会期间举行。企业投资者、银行家、政府官员及其他与会者参加了论坛。该活动旨在展示尼日利亚的投资机会，并与投资者进行战略性交流。

五个方向

这位部长将农业和粮食安全、电力、监管、抑制通胀以及数据管理列为优先方向。他将食品与通胀压力联系起来，并表示政府打算确定这种压力的具体来源，将通胀降至个位数水平。

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奥耶德莱还称，能源供应是该国经济面临的关键问题之一。他表示，政府正在考虑有关反映市场价值的电价、电力输电系统运行以及提高其效率的战略。

监管与数据

该部长表示，据政府评估，过度监管、规则不明确以及其他针对企业的行政障碍给国家造成的损失，超过了企业所得税、个人所得税和增值税的总收入。他表示，当局已经开始制定经济政策框架方案。

此外，政府打算统一并公开财政数据，包括税收收入占国内生产总值的比例。奥耶德莱称，目前不同机构给出的数字各不相同。当局计划在尼日利亚财政部网站上发布更新的数据。

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