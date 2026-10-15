2026年10月14日，巴西联邦警察与州警察联合特别行动组开展“Bifronte”行动，针对一个涉嫌在玻利维亚和秘鲁采购毒品并随后在全国运输的网络。据《The Rio Times》报道，执法人员在米纳斯吉拉斯州、北里奥格兰德州、戈亚斯州、圣卡塔琳娜州和圣保罗州执行了46项法院命令。

法院签发了23份逮捕令、20份搜查令，以及3项附带电子监控的居家监禁命令。在米纳斯吉拉斯州，此次行动覆盖乌贝拉巴、乌贝兰迪亚、瓜舒佩和圣若昂德尔雷等城市。据当地媒体G1报道，乌贝兰迪亚有4人被拘留并进行了9次搜查，乌贝拉巴另有1人被拘留。

资产与网络结构

调查人员称，该团伙通过负责领导、物流、运输、财务和家庭事务的分支运作。法院批准冻结最高1.87亿巴西雷亚尔的资产，约合3700万美元。这是上限金额，而非已被冻结资金的确认数额。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院命令还规定立即没收五个州的11处房产和一架飞机。资产冻结授权涉及69名自然人和法人实体。警方已提交两份国际刑警组织“红色通报”申请，法院则下令将该网络的两名涉嫌负责人转入巴西联邦监狱系统。

涉嫌毒品供应

联邦警方向当地媒体表示，大麻据称是供应给Comando Vermelho团伙，而可卡因则供应给被称为PCC的Primeiro Comando da Capital。据《The Rio Times》报道，美国国务院将这两个团伙认定为外国恐怖组织；该决定在《联邦公报》发布后于2026年6月5日生效。

《O Tempo》报纸还报道称，调查人员追踪到与该网络有关的可卡因运往欧洲和澳大利亚。根据每名嫌疑人的角色，他们可能面临国际毒品贩运、参与贩毒组织和洗钱指控。

关注我们在