W Brazylii wspólna grupa operacyjna policji federalnej i stanowej 14 października 2026 roku przeprowadziła operację Bifronte przeciwko sieci podejrzewanej o kupowanie narkotyków w Boliwii i Peru, a następnie transportowanie ich przez kraj. Jak informuje The Rio Times, funkcjonariusze wykonali 46 nakazów sądowych w stanach Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina i São Paulo.

Sądy wydały 23 nakazy aresztowania, 20 nakazów przeszukania oraz trzy postanowienia o areszcie domowym z dozorem elektronicznym. W stanie Minas Gerais operacja objęła miasta Uberaba, Uberlândia, Guaxupé i São João del-Rei. Według lokalnego medium G1 w Uberlândii zatrzymano cztery osoby i przeprowadzono dziewięć przeszukań, a w Uberabie zatrzymano jeszcze jedną osobę.

Aktywa i struktura sieci

Według śledczych grupa działała poprzez komórki odpowiedzialne za kierownictwo, logistykę, transport, finanse i sprawy rodzinne. Sąd zezwolił na zamrożenie aktywów o wartości do 187 mln reali brazylijskich, czyli około 37 mln dolarów USA. Jest to maksymalna kwota, a nie potwierdzona wartość już zablokowanych środków.

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Postanowienia sądowe przewidują również natychmiastowe zajęcie 11 nieruchomości w pięciu stanach oraz jednego samolotu. Zezwolenie na zamrożenie aktywów dotyczy 69 osób fizycznych i prawnych. Policja złożyła wnioski o dwa „czerwone zawiadomienia” Interpolu, a sąd nakazał przeniesienie dwóch domniemanych przywódców sieci do brazylijskiego federalnego systemu penitencjarnego.

Domniemane dostawy narkotyków

Policja federalna poinformowała lokalne media, że marihuana była rzekomo przeznaczona dla grupy Comando Vermelho, a kokaina — dla Primeiro Comando da Capital, znanej jako PCC. Według The Rio Times Departament Stanu USA uznał obie grupy za zagraniczne organizacje terrorystyczne; decyzja weszła w życie 5 czerwca 2026 roku po publikacji w Federal Register.

Gazeta O Tempo poinformowała również, że śledczy prześledzili wysyłki kokainy powiązane z siecią do Europy i Australii. W zależności od roli każdego podejrzanego mogą oni usłyszeć zarzuty międzynarodowego handlu narkotykami, udziału w stowarzyszeniu zajmującym się handlem narkotykami oraz prania pieniędzy.

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