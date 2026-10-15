В Бразилии совместная оперативная группа федеральной и штатной полиции 14 октября 2026 года провела операцию Bifronte против сети, которую подозревают в закупке наркотиков в Боливии и Перу с последующей перевозкой по стране. Как сообщает The Rio Times, правоохранители исполнили 46 судебных решений в штатах Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Норти, Гояс, Санта-Катарина и Сан-Паулу.

Суды выдали 23 ордера на арест, 20 ордеров на обыск и три постановления о домашнем аресте с электронным контролем. В штате Минас-Жерайс операция охватила города Убриба, Уберландия, Гуашупе и Сан-Жуан-дел-Рей. По данным местного издания G1, в Уберландии задержали четырех человек и провели девять обысков, еще одного человека задержали в Убрибе.

Активы и структура сети

По данным следователей, группировка действовала через ячейки, отвечавшие за руководство, логистику, транспортировку, финансы и семейное направление. Суд разрешил заморозить активы на сумму до 187 млн бразильских реалов, или около 37 млн долларов США. Это предельная сумма, а не подтвержденный объем уже заблокированных средств.

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Судебные решения также предусматривают немедленное изъятие 11 объектов недвижимости в пяти штатах и одного самолета. Разрешение на заморозку активов касается 69 физических и юридических лиц. Полиция направила запросы на два «красных уведомления» Интерпола, а суд постановил перевести двух предполагаемых руководителей сети в федеральную пенитенциарную систему Бразилии.

Предполагаемые поставки наркотиков

Федеральная полиция сообщила местным СМИ, что марихуана якобы предназначалась для группировки Comando Vermelho, а кокаин — для Primeiro Comando da Capital, известной как PCC. По информации The Rio Times, Государственный департамент США признал обе группировки иностранными террористическими организациями; решение вступило в силу 5 июня 2026 года после публикации в Federal Register.

Газета O Tempo также сообщила, что следователи отследили связанные с сетью поставки кокаина в Европу и Австралию. В зависимости от роли каждого подозреваемого им могут быть предъявлены обвинения в международном обороте наркотиков, участии в объединении для наркоторговли и отмывании средств.

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