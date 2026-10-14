Оппозиционная Социал-демократическая партия Эстонии (SDE) не присоединится к вотуму недоверия правительству премьер-министра Кристена Михала, пока инициаторы не представят четкий план формирования нового дееспособного правительства. Об этом сообщает ERR News со ссылкой на лидера SDE Лаури Ляэнеметса.

Условие социал-демократов

По словам Ляэнеметса, его партия готова серьезно рассмотреть участие в процедуре недоверия, поскольку считает, что правительство утратило легитимность для работы. В то же время SDE настаивает: до голосования должно быть понятно, какой будет новая коалиция и как она обеспечит работу правительства.

Ляэнеметс заявил, что инициаторы пока не представили такого плана. Он также отметил, что даже при поддержке SDE для продвижения инициативы будет не хватать подписей четырех внефракционных депутатов.

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Вотум недоверия в парламенте

Три оппозиционные партии в Рийгикогу внесли вотум недоверия правительству Михала. К нему присоединились депутаты фракций Центристской партии, Isamaa и EKRE, а также девять внефракционных парламентариев. По состоянию на утро среды документ поддержали 33 депутата из 101 члена парламента.

Инициаторы процедуры ссылаются на скандалы вокруг оборонных закупок и проблемы, связанные с ростом стоимости жизни. Ляэнеметс предостерег, что в нынешней ситуации в сфере безопасности Эстонии опасным будет вакуум власти: после вотума недоверия без сформированной замены предыдущее правительство продолжит действовать, однако будет иметь очень ограниченные полномочия.

Лидер SDE раскритиковал начало процедуры без предметного плана дальнейших действий. По его мнению, нет смысла проводить дебаты по вотуму недоверия, если заранее ясно, что он не наберет необходимой поддержки, а новое правительство не будет сформировано.

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