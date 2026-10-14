Opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Estonii (SDE) nie przyłączy się do wotum nieufności wobec rządu premiera Kristena Michala, dopóki inicjatorzy nie przedstawią jasnego planu utworzenia nowego, zdolnego do działania rządu. Poinformował o tym ERR News, powołując się na lidera SDE Lauriego Läänemetsa.

Warunek socjaldemokratów

Według Läänemetsa jego partia jest gotowa poważnie rozważyć udział w procedurze wotum nieufności, ponieważ uważa, że rząd utracił legitymację do sprawowania władzy. Jednocześnie SDE nalega, aby przed głosowaniem było jasne, jaka będzie nowa koalicja i jak zapewni ona funkcjonowanie rządu.

Läänemets oświadczył, że inicjatorzy dotychczas nie przedstawili takiego planu. Zaznaczył również, że nawet przy poparciu SDE inicjatywie zabraknie podpisów czterech niezrzeszonych posłów, aby ją kontynuować.

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Wotum nieufności w parlamencie

Trzy partie opozycyjne w Riigikogu złożyły wotum nieufności wobec rządu Michala. Dołączyli do niego posłowie frakcji Partii Centrum, Isamaa i EKRE, a także dziewięciu niezrzeszonych parlamentarzystów. Według stanu na środowy poranek dokument poparło 33 z 101 członków parlamentu.

Inicjatorzy procedury powołują się na skandale wokół zamówień obronnych oraz problemy związane ze wzrostem kosztów życia. Läänemets ostrzegł, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa Estonii niebezpieczna byłaby próżnia władzy: po wotum nieufności, bez utworzonego rządu zastępczego, poprzedni rząd nadal działałby, lecz miałby bardzo ograniczone uprawnienia.

Lider SDE skrytykował rozpoczęcie procedury bez konkretnego planu dalszych działań. Jego zdaniem nie ma sensu prowadzić debaty nad wotum nieufności, jeśli z góry wiadomo, że nie uzyska ono niezbędnego poparcia, a nowy rząd nie zostanie utworzony.

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