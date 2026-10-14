爱沙尼亚反对党社会民主党（SDE）不会加入针对总理克里斯滕·米哈尔政府的不信任动议，除非发起人提出组建一个新的、有履职能力的政府的明确计划。ERR News报道称，该党领袖劳里·莱内梅茨表示。

社会民主党的条件

莱内梅茨表示，他的政党准备认真考虑参与不信任程序，因为该党认为政府已失去执政合法性。同时，SDE坚持认为，在投票前必须明确新联盟将是什么样子，以及它将如何保障政府运作。

莱内梅茨称，发起人迄今尚未提供这样的计划。他还指出，即使获得SDE支持，该倡议要推进仍将缺少4名无党派议员的签名。

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议会中的不信任动议

爱沙尼亚议会Riigikogu中的三个反对党已对米哈尔政府提出不信任动议。中间党、祖国党（Isamaa）和爱沙尼亚保守人民党（EKRE）党团的议员以及9名无党派议员加入了该动议。截至周三上午，这份文件获得了议会101名议员中的33人支持。

程序发起人援引了围绕国防采购的丑闻，以及与生活成本上涨有关的问题。莱内梅茨警告称，在爱沙尼亚当前的安全形势下，权力真空将是危险的：在未组建替代政府的情况下通过不信任动议后，原政府将继续运作，但其权力将受到极大限制。

SDE领袖批评在没有进一步行动的实质性计划的情况下启动该程序。他认为，如果预先已经明确该动议无法获得必要支持、也不会组建新政府，那么就没有必要就不信任动议进行辩论。

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