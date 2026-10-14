В Сингапуре власти досрочно начали поэтапную выдачу масок N95 уязвимым жителям на фоне усиления смога. Ранее раздачу планировали начать только после того, как 24-часовой индекс загрязнения воздуха PSI превысит 200 пунктов. Об изменении планов сообщает Channel NewsAsia.

Ухудшение качества воздуха

Выдача масок началась в среду, 14 октября, после того как почасовой показатель концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в западной части города в 14:00 достиг 288. Это был первый случай в этом сезоне смога, когда показатель вошел в очень высокий диапазон. Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура также предупредило, что PSI может перейти в категорию «очень нездорового» уровня.

Маски будут постепенно предоставляться в определенных пунктах, в частности в общественных клубах, автоматах на отдельных транспортных узлах, офисах социальных служб и помещениях Народной ассоциации. Агентство отметило, что они могут быть доступны не сразу во всех пунктах.

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Кому доступны маски

К группам, которые могут получить N95, относятся беременные женщины, дети в возрасте от семи до 16 лет, а также люди с заболеваниями, в том числе астмой. Правительственная рабочая группа по вопросам смога ранее заявляла, что такие маски обычно не нужны при непродолжительном пребывании на улице, например по дороге в школу или на работу, либо в помещениях.

Опрошенные медики подчеркнули, что маски N95 снижают воздействие мелкодисперсных частиц только при правильном прилегании к лицу. Риски для здоровья зависят не только от показателей загрязнения, но и от продолжительности пребывания на улице, физической активности и состояния здоровья человека. Людям, которым трудно дышать в N95, специалисты советуют сократить время на улице и поддерживать более чистый воздух в помещениях.

Вопросы о работе школ

На фоне смога обсуждается и возможное закрытие школ. Министерство образования Сингапура рассмотрит это решение, если на следующий день будет прогнозироваться опасный уровень загрязнения с 24-часовым PSI выше 300. Во время смога школы следят за почасовыми показателями PM2.5, переносят мероприятия в закрытые помещения с очистителями воздуха и избегают занятий на улице.

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