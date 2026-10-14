Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella podpisał dekret, który przyznaje władzom uprawnienia do podejmowania działań przeciwko barykadom ulicznym, zakazuje blokowania dróg i przewiduje przeciwdziałanie zamieszkom przed zaplanowanymi na środę ogólnokrajowymi protestami. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Stanowisko prezydenta

W wystąpieniu wideo de la Espriella oświadczył, że w Kolumbii szanuje się prawo do protestu, jednak nie daje ono prawa do niszczenia mienia, blokowania dróg, atakowania sił bezpieczeństwa ani wywoływania chaosu. Jak zaznaczył, dekret daje rządowi możliwość ochrony obywateli i przeciwdziałania wandalizmowi oraz miejskiemu terroryzmowi maskowanemu jako protest.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Planowane marsze

Do akcji wezwały duże związki zawodowe, w tym federacja nauczycieli Fecode i Centralny Związek Pracowników, a także organizacje lewicowe. Wieców planowane są w Bogocie, Medellínie, Cali i Barranquilli.

Były prezydent Gustavo Petro oświadczył, że dołączy do marszu w Bogocie z Parku Narodowego na plac Bolívara. Uczestnicy protestów wysuwają żądania dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony praw pracowniczych i kosztów życia. Władze mają również utworzyć wspólne punkty dowodzenia z udziałem policji, wojska i władz miejskich, aby dokumentować naruszenia oraz nie dopuścić do blokowania transportu towarowego i przejazdu służb ratunkowych.

Czytaj nas na