Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, предоставляющий властям полномочия принимать меры против уличных баррикад, запрещающий перекрытие дорог и предусматривающий противодействие беспорядкам перед запланированными на среду общенациональными протестами. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Позиция президента

В видеообращении де ла Эсприэлья заявил, что в Колумбии уважают право на протест, однако оно не дает права разрушать имущество, блокировать дороги, нападать на силовиков или создавать хаос. По его словам, указ дает правительству возможности защищать граждан и противодействовать вандализму и городскому терроризму, замаскированному под протест.

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Запланированные марши

К акциям призвали крупные профсоюзы, в частности федерация учителей Fecode и Центральный союз трудящихся, а также левые организации. Митинги планируют провести в Боготе, Медельине, Кали и Барранкилье.

Бывший президент Густаво Петро заявил, что присоединится к маршу в Боготе от Национального парка до площади Боливара. Участники протестов выдвигают требования в сфере образования, здравоохранения, защиты трудовых прав и стоимости жизни. Власти также должны создать объединенные командные пункты с участием полиции, военных и муниципального руководства, чтобы фиксировать нарушения и не допустить блокирования грузового транспорта и проезда экстренных служб.

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