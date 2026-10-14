Президент Колумбії підписав указ про заборону блокад доріг — Anadolu Agency

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья підписав указ, що надає владі повноваження вживати заходів проти вуличних барикад, забороняє перекриття доріг і передбачає протидію безладам перед запланованими на середу загальнонаціональними протестами. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Позиція президента

У відеозверненні де ла Еспріелья заявив, що в Колумбії поважають право на протест, однак воно не дає права руйнувати майно, блокувати дороги, нападати на силовиків чи створювати хаос. За його словами, указ дає уряду можливості захищати громадян і протидіяти вандалізму та міському тероризму, замаскованому під протест.

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Заплановані марші

До акцій закликали великі профспілки, зокрема федерація вчителів Fecode та Центральна спілка трудящих, а також ліві організації. Мітинги планують провести в Боготі, Медельїні, Калі та Барранкільї.

Колишній президент Густаво Петро заявив, що долучиться до маршу в Боготі від Національного парку до площі Болівара. Учасники протестів висувають вимоги щодо освіти, охорони здоров’я, трудового захисту та вартості життя. Влада також має створити об’єднані командні пункти за участю поліції, військових і муніципального керівництва, щоб фіксувати порушення та не допустити блокування вантажного транспорту й проїзду екстрених служб.

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