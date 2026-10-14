Departament Sprawiedliwości USA dał władzom Kalifornii 48 godzin na przejrzenie listy osób, które rząd federalny uważa za prawdopodobnych nieobywateli USA i którym wysłano karty do głosowania korespondencyjnego. W razie niespełnienia wymogów resort zagroził wystąpieniem o pilną ochronę sądową, informuje TimesLIVE, powołując się na Reuters.

List do sekretarz stanu Kalifornii Shirley Weber podpisał pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego R. Trent McCotter. W dokumencie wskazano, że urzędnikom hrabstwa Los Angeles przekazano zabezpieczony hasłem nośnik USB z nazwiskami osób, które władze federalne uważają za prawdopodobnych nieobywateli USA.

Wymogi dotyczące kart do głosowania

Departament Sprawiedliwości wymaga, aby karty do głosowania nie były wysyłane osobom z listy do czasu potwierdzenia ich obywatelstwa. Jeśli tacy wyborcy już otrzymali karty i je zwrócą, władze stanowe muszą oddzielić te karty od pozostałych. Zwrócone już karty nie powinny być liczone do czasu ustalenia obywatelstwa ich właścicieli — wynika z listu.

McCotter oświadczył, że dopuszczanie nieobywateli do głosowania „unieważnia głosy obywateli”. Rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości Kirsten Pells potwierdziła istnienie listu i oświadczyła, że resort podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne, aby chronić uczciwość wyborów i zapewnić przestrzeganie prawa federalnego. Biały Dom i biuro sekretarz stanu Kalifornii nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz.

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Presja na stany przed wyborami

List był kolejnym krokiem administracji Donalda Trumpa, która wywiera presję na stany w związku z twierdzeniami o głosowaniu nieobywateli przed wyborami 3 listopada. Departament Sprawiedliwości wcześniej wysyłał podobne ostrzeżenia do urzędników wyborczych we wszystkich 50 stanach, wskazując na możliwość ścigania karnego za świadome pozostawianie nieobywateli w rejestrach wyborców lub dopuszczanie ich do głosowania.

Resort zażądał także od niemal wszystkich stanów niepublicznych danych wyborców, w tym numerów ubezpieczenia społecznego lub dat urodzenia. Wytoczył sprawy przeciwko 30 stanom rządzonym przez demokratów i republikanów, które odmówiły przekazania rejestrów, jednak przegrał 26 spraw i nie odniósł zwycięstwa w żadnej z nich.

Reuters informował we wrześniu, że z powodu awarii oprogramowania i błędów administracyjnych stany mogły wpisać do rejestrów wyborców ponad 30 tysięcy nieobywateli od 2000 roku. Jednocześnie nie wiadomo, ilu z nich głosowało, a eksperci uważają te liczby za zbyt małe w porównaniu ze 170 milionami zarejestrowanych wyborców, by wpłynąć na wyniki wyborów.

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