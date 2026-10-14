Мінюст США дав Каліфорнії 48 годин на перевірку списку виборців — TimesLIVE

Міністерство юстиції США дало посадовцям Каліфорнії 48 годин на перегляд списку людей, яких федеральний уряд вважає ймовірними негромадянами США та яким було надіслано бюлетені для голосування поштою. У разі невиконання вимог відомство пригрозило звернутися по терміновий судовий захист, повідомляє TimesLIVE з посиланням на Reuters.

Лист до державної секретарки Каліфорнії Ширлі Вебер підписав виконувач обов’язків заступника генерального прокурора Р. Трент Маккоттер. У ньому зазначено, що посадовцям округу Лос-Анджелес передали захищений паролем USB-накопичувач з іменами осіб, яких федеральна влада вважає ймовірними негромадянами США.

Вимоги до бюлетенів

Мін’юст вимагає не надсилати бюлетені людям зі списку до підтвердження їхнього громадянства. Якщо такі виборці вже отримали бюлетені та повернуть їх, влада штату має відокремити ці бюлетені від інших. Бюлетені, які вже повернули, не повинні підраховувати до встановлення громадянства їхніх власників, ідеться у листі.

Маккоттер заявив, що допуск негромадян до голосування «анулює голоси громадян». Речниця Міністерства юстиції Кірстен Пелс підтвердила існування листа та заявила, що відомство вживатиме всіх необхідних юридичних заходів для захисту цілісності виборів і забезпечення дотримання федерального законодавства. Білий дім і офіс державної секретарки Каліфорнії оперативно не відповіли на запити про коментар.

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Тиск на штати перед виборами

Лист став черговим кроком адміністрації Дональда Трампа, яка тисне на штати через заяви про голосування негромадян напередодні виборів 3 листопада. Міністерство юстиції раніше надсилало аналогічні попередження виборчим посадовцям усіх 50 штатів, заявляючи про можливість кримінального переслідування за свідоме залишення негромадян у виборчих реєстрах або допуск їх до голосування.

Відомство також вимагало від майже всіх штатів непублічні дані виборців, зокрема номери соціального страхування або дати народження. Воно подало позови проти 30 штатів під керівництвом демократів і республіканців, які відмовилися передати реєстри, однак програло 26 справ і не здобуло перемоги в жодній з них.

Reuters у вересні повідомляв, що через збої програмного забезпечення та адміністративні помилки штати могли внести до виборчих реєстрів понад 30 тисяч негромадян із 2000 року. Водночас невідомо, скільки з них проголосували, а експерти вважають ці цифри надто малими порівняно зі 170 мільйонами зареєстрованих виборців, щоб вплинути на результати виборів.

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