美国司法部给加州48小时核查选民名单——TimesLIVE

美国司法部给加州官员48小时，以核查一份名单。联邦政府认为名单中的人员可能不是美国公民，并且已向他们寄送邮寄投票选票。如果未满足相关要求，该部门威胁将寻求紧急司法救济，TimesLIVE援引路透社报道。

致加州州务卿雪莉·韦伯的信由代理副总检察长R. 特伦特·麦考特签署。信中称，洛杉矶县官员获得了一个受密码保护的USB存储设备，其中包含联邦当局认为可能不是美国公民的人员姓名。

选票要求

司法部要求，在确认名单中人员的公民身份之前，不得向其寄送选票。如果这些选民已收到选票并将其寄回，州政府必须将这些选票与其他选票分开。信中称，已寄回的选票在确定其持有人的公民身份之前不得计票。

麦考特表示，允许非公民投票“会使公民的选票无效”。司法部发言人柯斯滕·佩尔斯确认了该信的存在，并表示该部门将采取一切必要的法律措施，以保护选举完整性并确保遵守联邦法律。白宫和加州州务卿办公室未立即回应置评请求。

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选举前对各州施压

这封信是唐纳德·特朗普政府的又一步行动。该政府在11月3日选举前，因非公民投票的说法向各州施压。司法部此前曾向全部50个州的选举官员发出类似警告，称明知故犯地将非公民保留在选民登记册中或允许其投票，可能面临刑事起诉。

该部门还要求几乎所有州提供非公开的选民数据，包括社会保障号码或出生日期。它对30个由民主党和共和党领导、拒绝交出登记册的州提起诉讼，但在26起案件中败诉，且未在任何一起案件中获胜。

路透社9月报道称，由于软件故障和行政错误，各州自2000年以来可能将超过3万名非公民列入选民登记册。同时，其中有多少人投票尚不得而知，专家认为，与1.7亿名登记选民相比，这些数字太小，不足以影响选举结果。

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