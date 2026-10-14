Министерство юстиции США дало властям Калифорнии 48 часов на проверку списка людей, которых федеральное правительство считает вероятными негражданами США и которым были направлены бюллетени для голосования по почте. В случае невыполнения требований ведомство пригрозило обратиться за экстренной судебной защитой, сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters.

Письмо государственному секретарю Калифорнии Ширли Вебер подписал исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Р. Трент Маккоттер. В нем указано, что чиновникам округа Лос-Анджелес передали защищенный паролем USB-накопитель с именами лиц, которых федеральные власти считают вероятными негражданами США.

Требования к бюллетеням

Минюст требует не направлять бюллетени людям из списка до подтверждения их гражданства. Если такие избиратели уже получили бюллетени и вернут их, власти штата должны отделить эти бюллетени от остальных. Уже возвращенные бюллетени не должны подсчитываться до установления гражданства их владельцев, говорится в письме.

Маккоттер заявил, что допуск неграждан к голосованию «аннулирует голоса граждан». Представительница Министерства юстиции Кирстен Пелс подтвердила существование письма и заявила, что ведомство предпримет все необходимые юридические меры для защиты целостности выборов и обеспечения соблюдения федерального законодательства. Белый дом и офис государственного секретаря Калифорнии оперативно не ответили на запросы о комментарии.

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Давление на штаты перед выборами

Письмо стало очередным шагом администрации Дональда Трампа, которая оказывает давление на штаты из-за заявлений о голосовании неграждан в преддверии выборов 3 ноября. Министерство юстиции ранее направляло аналогичные предупреждения избирательным чиновникам всех 50 штатов, заявляя о возможности уголовного преследования за сознательное сохранение неграждан в избирательных реестрах или допуск их к голосованию.

Ведомство также потребовало от почти всех штатов непубличные данные избирателей, включая номера социального страхования или даты рождения. Оно подало иски против 30 штатов под руководством демократов и республиканцев, которые отказались передать реестры, однако проиграло 26 дел и не добилось победы ни в одном из них.

Reuters в сентябре сообщал, что из-за сбоев программного обеспечения и административных ошибок штаты могли внести в избирательные реестры более 30 тысяч неграждан с 2000 года. При этом неизвестно, сколько из них проголосовали, а эксперты считают эти цифры слишком малыми по сравнению со 170 миллионами зарегистрированных избирателей, чтобы повлиять на результаты выборов.

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