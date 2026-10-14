Regulator finansowy Korei Południowej poinformował, że wykrył incydenty hakerskie łącznie w 16 firmach finansowych. Według jego danych liczba odnotowanych przypadków wycieku danych wynosi około 100 tys.

Sprawdzenie metod włamań

Organy finansowe kraju prowadzą pogłębione dochodzenie w sprawie metod zastosowanych podczas włamań. Sprawdzają, czy w tych incydentach mogła zostać wykorzystana sztuczna inteligencja. Komisja nie stwierdziła, że użycie AI zostało już potwierdzone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Informację opublikowała Channel NewsAsia w materiale Reutersa, powołując się na oświadczenie Komisji Usług Finansowych Korei Południowej.

Środki bezpieczeństwa

Komisja oświadczyła, że przeprowadzi kontrole bezpieczeństwa w firmach finansowych. Regulator przygotuje także środki służące wczesnemu wykrywaniu zagrożeń hakerskich. Mają one również przewidywać wspólne reagowanie na takie zagrożenia.

Czytaj nas na