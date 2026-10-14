Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что выявил инциденты со взломом в общей сложности в 16 финансовых компаниях. По его данным, количество зафиксированных случаев утечки данных составляет около 100 тысяч.

Проверка методов взлома

Финансовые органы страны проводят углубленное расследование методов, использованных во время взломов. Они проверяют, мог ли искусственный интеллект быть использован в этих инцидентах. Комиссия не утверждала, что применение ИИ уже подтверждено.

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Информацию опубликовал Channel NewsAsia в материале Reuters со ссылкой на заявление Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи.

Меры безопасности

Комиссия заявила, что проведет проверки безопасности в финансовых компаниях. Регулятор также будет готовить меры для раннего выявления угроз взлома. Они должны предусматривать и совместное реагирование на такие угрозы.

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