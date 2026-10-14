9月30日，美国陆军与Anduril Industries签订了一份为期五年、潜在价值最高达18亿美元的合同，以推动新一代指挥与控制系统（Next Generation Command and Control，NGC2）从试验阶段转入部署阶段。据Defense News报道，初始资金为1.628亿美元，用于继续推进NGC2通用软件基础的工作。该协议包含可将其价值提高至18亿美元的选项。

扩展至第一军

陆军开始在第一军部署该软件。第一军指挥美国在印度洋-太平洋地区的军人。该系统旨在使所有部队的技术、武器、传感器、设备和应用程序能够在同一网络中运行，并加快战场决策。

将NGC2扩展至第一军，还将能够测试系统如何在相隔数千公里的距离以及通信间歇中断或质量下降的条件下接入统一网络。美国陆军和Anduril计划评估不同环境中系统之间的信息传输。

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软件测试

Anduril此前为第4步兵师开发了NGC2原型，使用了其自主研发、基于人工智能的Lattice操作系统。Palantir、Raft和Striveworks也参与了通用软件基础的工作。

5月，Anduril在卡森堡和皮尼翁峡谷部署了NGC2。测试动用了160多台战术边缘计算机、2,500多台设备和40个应用程序；该系统在模拟网络攻击和电磁攻击的条件下接受测试。两个月后，在欧文堡举行联合演习后，陆军表示该指挥与控制系统已准备好扩大规模。

NGC2旨在取代陆军用于管理战场火力、后勤和空域的第一代指挥与控制系统。

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