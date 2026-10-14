W Polsce 56% ankietowanych negatywnie oceniło decyzję o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Pozytywnie decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie oceniło 29% respondentów — wynika z sondażu IBRiS dla gazety „Rzeczpospolita”, o którym informuje Interia.

Wyniki sondażu

Opcję „zdecydowanie negatywnie” wybrało 40,5% uczestników badania, a kolejne 15,5% — „raczej negatywnie”. Decyzję jako „raczej pozytywną” określiło 10,1% ankietowanych, a jako „zdecydowanie pozytywną” — 18,9%. Kolejne 15% nie miało sprecyzowanej odpowiedzi.

Wśród zwolenników obozu rządowego list żelazny krytycznie oceniło 85% respondentów. Wśród zwolenników opozycji taką opinię wyraziło 35%. Największe poparcie dla decyzji sądu odnotowano w grupie wiekowej od 30 do 39 lat: 45% ją poparło, a 36% skrytykowało. Najwięcej krytyków było wśród osób w wieku od 50 do 59 lat — 70%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prokuratura zaskarżyła decyzję sądu

30 września Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił wydać Romanowskiemu list żelazny i uchylił decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Sąd wyjaśnił, że powrót polityka do kraju byłby korzystny dla śledztwa i postępowania sądowego. Na początku października prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję.

Romanowski jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W sierpniu zwrócił się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Z dokumentu i koperty wynikało, że wniosek wysłano z Tyraspola w separatystycznym regionie Naddniestrza w Mołdawii. Informacja, że polityk rzeczywiście tam przebywa, nie została potwierdzona.

Sondaż IBRiS metodą CATI przeprowadzono 2–3 października 2026 roku na próbie 1072 respondentów.

Czytaj nas na