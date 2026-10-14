В Польше 56% опрошенных негативно оценили решение о выдаче охранной грамоты бывшему заместителю министра юстиции и депутату от PiS Марцину Романовскому. Положительно решение Окружного суда Варшавы оценили 29% респондентов, свидетельствует опрос IBRiS для газеты «Rzeczpospolita», о котором сообщает Interia.

Результаты опроса

Вариант «однозначно негативно» выбрали 40,5% участников исследования, еще 15,5% — «скорее негативно». Решение назвали «скорее положительным» 10,1% опрошенных, а «однозначно положительным» — 18,9%. Еще 15% не определились с ответом.

Среди сторонников правительственного лагеря критически оценили охранную грамоту 85% респондентов. Среди сторонников оппозиции такое мнение высказали 35%. Наибольшая поддержка решения суда была зафиксирована в возрастной группе от 30 до 39 лет: 45% поддержали его, а 36% — раскритиковали. Больше всего критиков было среди людей в возрасте от 50 до 59 лет — 70%.

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Прокуратура обжаловала решение суда

30 сентября Окружной суд Варшавы постановил выдать Романовскому охранную грамоту и отменил решение о его временном аресте. Суд объяснил, что возвращение политика в страну было бы полезным для следствия и судебного процесса. В начале октября прокуратура подала жалобу на это решение.

Романовский является одним из подозреваемых в расследовании возможных нарушений в Фонде справедливости. В августе он обратился в Окружной суд Варшавы с заявлением о выдаче охранной грамоты. Из документа и конверта следовало, что заявление было отправлено из Тирасполя в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы. Информация о том, что политик действительно находится там, не была подтверждена.

Опрос IBRiS методом CATI провели 2–3 октября 2026 года на выборке из 1072 респондентов.

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