We Francji zaprezentowano system obrony powietrznej Rampart, opracowany przez Naval Group w celu ochrony okrętów wojennych, a także obiektów cywilnych i wojskowych przed masowymi atakami dronów. Jak informuje The National, system przeszedł już próby morskie na Morzu Śródziemnym, w tym podczas ćwiczeń francuskiej marynarki wojennej w zakresie zwalczania dronów w pobliżu Tulonu.

Były oficer francuskiej marynarki wojennej Stéphane Meunier, uczestniczący w programie, oświadczył, że Rampart ma tworzyć ochronną tarczę wokół okrętu w warunkach użycia dronów.

Rakiety o zasięgu do 6 km

Rampart wykorzystuje 68-milimetrowe rakiety naprowadzane laserowo i zapalniki zbliżeniowe. Ich deklarowany zasięg wynosi do 6 km. Wyrzutnia składa się z czterech modułów po 20 sztuk amunicji i może przenosić do 80 rakiet.

Wyrzutnię można wyposażyć w różne rodzaje uzbrojenia, w tym rakiety ziemia-powietrze i ziemia-ziemia, środki pozoracyjne lub rakiety precyzyjnego rażenia. Według publikacji doświadczona załoga może przeładować jeden moduł z 20 sztukami amunicji w około 10 minut. Masa systemu wynosi około czterech ton, co umożliwia jego instalację na stosunkowo niewielkich okrętach, w tym korwetach.

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Podczas prób Rampart zwalczył drona powietrznego, a także używał niekierowanych rakiet przeciwko celom nawodnym. Naval Group spodziewa się wyprodukować do 10 tys. systemów do 2028 roku.

Zastosowanie na lądzie

Według Meuniera zastosowanie stosunkowo niedrogich rakiet kierowanych może obniżyć koszt zwalczania celów w porównaniu z drogimi rakietami przechwytującymi. The National zauważa, że podczas niedawnej wojny z Iranem siły zachodnie używały rakiet Patriot kosztujących ponad 4 mln dolarów przeciwko dronom Shahed-136, których cenę szacowano na około 35 tys. dolarów. W przybliżeniu odpowiada to kosztowi kierowanej rakiety 68-milimetrowej.

Rampart może również zostać rozmieszczony na lądzie w celu ochrony lotnisk, baz wojskowych i obszarów cywilnych. Opracowano oddzielny moduł systemu dla bezzałogowej jednostki nawodnej Sirenha. Ponadto Naval Group współpracuje z emiracką grupą obronną Edge nad testami rakiety obrony powietrznej SkyKnight: najpierw mają się odbyć testy lądowe, a próby morskie zaplanowano na przyszły rok. Deklarowany zasięg rażenia celów powietrznych przez SkyKnight wynosi do 10 km.

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