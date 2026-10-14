W Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił Canal+ Polska zarzuty dotyczące możliwego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Regulator sprawdza, czy spółka mogła wprowadzać abonentów w błąd podczas zawierania i przedłużania umów na pakiet Mistrzowska Piłka, informuje RMF24.

Dostęp do Ligi Mistrzów

Do UOKiK wpływały zgłoszenia klientów, którzy stracili dostęp do pakietu Mistrzowska Piłka, choć ich umowy z Canal+ Polska pozostawały ważne. Regulator przeanalizował nagrania rozmów z konsultantami, podsumowania ofert oraz szczegółowe warunki umów.

Według UOKiK konsultanci nie informowali klientów, że dostęp do Mistrzowskiej Piłki zakończy się 30 czerwca 2024 roku. Jednocześnie w części rozmów abonentom przekazywano, że pakiet będzie dostępny przez cały okres obowiązywania umowy lub że oferta programowa nie ulegnie zmianie.

Po 30 czerwca 2024 roku pakiet przestał być dostępny, choć niektóre umowy, w których był zawarty, obowiązywały dłużej. W lipcu rozpoczęły się mecze nowego sezonu Ligi Mistrzów, jednak klienci nie mogli już oglądać ich w ramach Mistrzowskiej Piłki. Canal+ Polska nadal transmitowała te rozgrywki w innych pakietach, za które trzeba było dodatkowo płacić.

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Według informacji UOKiK dokumenty również mogły tworzyć sprzeczne wyobrażenie o okresie dostępu do pakietu. W podsumowaniach ofert spółka wskazywała daty dostępności Mistrzowskiej Piłki po 30 czerwca 2024 roku, podczas gdy ze szczegółowych warunków umów wynikało, że pakiet będzie obowiązywał tylko do końca czerwca.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal+ Polska może otrzymać karę w wysokości do 10% obrotu. Spółka potwierdziła, że otrzymała postanowienie o postawieniu zarzutów dotyczących wybranych praktyk sprzedażowych z 2024 roku, i podkreśliła, że postępowanie jest na wczesnym etapie, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie LaLiga

Osobno regulator wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące zmian w dostępie do meczów hiszpańskiej LaLigi. UOKiK sprawdzi, jakie informacje Canal+ Polska przekazywała klientom przed zmianą oferty i kogo ona dotyczyła.

Konsumenci informowali regulatora, że obiecywano im dostęp do wszystkich meczów turnieju, jednak później część spotkań stała się niedostępna, mimo wyłącznych praw spółki do transmisji.

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