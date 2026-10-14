在波兰，竞争与消费者保护办公室（UOKiK）就可能侵犯消费者集体利益一事对Canal+ Polska提出指控。监管机构正在审查，该公司在签订和续签Mistrzowska Piłka套餐合同时是否可能误导订阅用户，RMF24报道。

欧冠联赛观看权限

UOKiK收到了客户的投诉：尽管他们与Canal+ Polska的合同仍然有效，但他们失去了对Mistrzowska Piłka套餐的访问权限。监管机构分析了与客服顾问的通话录音、报价摘要以及详细合同条款。

据UOKiK称，客服顾问没有告知客户，对Mistrzowska Piłka的访问将于2024年6月30日结束。同时，在部分通话中，订阅用户被告知该套餐将在合同整个有效期内提供，或者节目服务不会改变。

2024年6月30日之后，该套餐不再提供，尽管包含该套餐的部分合同有效期更长。新赛季欧冠联赛的比赛于7月开始，但客户已无法通过Mistrzowska Piłka观看这些比赛。Canal+ Polska继续在其他需要额外付费的套餐中转播这些赛事。

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据UOKiK介绍，这些文件也可能让人对套餐访问期限产生相互矛盾的印象。该公司在报价摘要中标明了2024年6月30日之后Mistrzowska Piłka的可用日期，而详细合同条款则显示，该套餐仅持续至6月底。

如果相关指控得到证实，Canal+ Polska可能被处以最高相当于其营业额10%的罚款。该公司确认已收到就2024年个别销售做法提出指控的决定，并强调程序仍处于早期阶段，尚未作出最终决定。

关于LaLiga的说明性程序

此外，监管机构已就西班牙LaLiga比赛观看权限的变化启动说明性程序。UOKiK将核查Canal+ Polska在服务内容变更前向客户提供了哪些信息，以及变更涉及哪些人。

消费者向监管机构表示，他们曾被承诺可观看该赛事的所有比赛，但随后部分比赛无法观看，尽管该公司拥有独家转播权。

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