В Польше Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) предъявило Canal+ Polska претензии в связи с возможным нарушением коллективных интересов потребителей. Регулятор проверяет, могла ли компания вводить абонентов в заблуждение при заключении и продлении договоров на пакет Mistrzowska Piłka, сообщает RMF24.

Доступ к Лиге чемпионов

В UOKiK поступали обращения клиентов, потерявших доступ к пакету Mistrzowska Piłka, хотя их договоры с Canal+ Polska оставались действующими. Регулятор проанализировал записи разговоров с консультантами, резюме предложений и подробные условия договоров.

По данным UOKiK, консультанты не сообщали клиентам, что доступ к Mistrzowska Piłka закончится 30 июня 2024 года. В то же время в части разговоров абонентам заявляли, что пакет будет доступен в течение всего срока действия договора или что программное предложение не изменится.

После 30 июня 2024 года пакет перестал быть доступным, хотя некоторые договоры, в которые он входил, действовали дольше. В июле начались матчи нового сезона Лиги чемпионов, однако клиенты уже не могли смотреть их в рамках Mistrzowska Piłka. Canal+ Polska продолжала транслировать эти соревнования в других пакетах, за которые требовалось платить дополнительно.

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По информации UOKiK, документы также могли создавать противоречивое представление о сроке доступа к пакету. В резюме предложений компания указывала даты доступности Mistrzowska Piłka после 30 июня 2024 года, тогда как из подробных условий договоров следовало, что пакет будет действовать только до конца июня.

Если претензии подтвердятся, Canal+ Polska может получить штраф в размере до 10% оборота. Компания подтвердила, что получила постановление о предъявлении претензий относительно отдельных практик продаж 2024 года, и подчеркнула, что производство находится на ранней стадии, а окончательное решение еще не принято.

Разъяснительное производство по LaLiga

Отдельно регулятор начал разъяснительное производство по поводу изменений в доступе к матчам испанской LaLiga. UOKiK проверит, какие сведения Canal+ Polska предоставляла клиентам до изменения предложения и кого оно касалось.

Потребители сообщали регулятору, что им обещали доступ ко всем матчам турнира, однако впоследствии часть встреч стала недоступной, несмотря на эксклюзивные права компании на трансляции.

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