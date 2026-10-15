Китай сдержал пожар вдоль 330 км границы с Монголией — ECNS

В Китае пожарно-спасательные службы локализовали пожар в степной местности вдоль более чем 330 километров границы с Монголией. Работы продолжались семь дней и шесть ночей и позволили не допустить распространения огня на территорию Китая, сообщает ECNS со ссылкой на CCTV.

Огонь двигался к китайской границе

Пожар возник в Монголии в прошлый четверг и распространялся в направлении китайской границы. Он угрожал приграничным районам Силин-Гола, Хингана и Хулун-Буира в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спасатели расширяли противопожарные полосы

Несколько спасательных команд совместно сдерживали огонь. Они патрулировали территорию, тушили пламя, одновременно расчищали растительность и расширяли противопожарные полосы. По последним данным, пожар вдоль границы в основном находится под контролем.

На фото, опубликованном 12 октября, видны спасатели, тушащие пожар в Силин-Голе. Снимок предоставила Мобильная пожарно-спасательная служба Внутренней Монголии.

Читай нас в