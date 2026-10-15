Китай стримав пожежу вздовж 330 км кордону з Монголією — ECNS

У Китаї пожежно-рятувальні служби локалізували пожежу в степовій місцевості вздовж понад 330 кілометрів кордону з Монголією. Роботи тривали сім днів і шість ночей та дали змогу не допустити поширення вогню на територію Китаю, повідомляє ECNS з посиланням на CCTV.

Вогонь рухався до китайського кордону

Пожежа виникла в Монголії минулого четверга та поширювалася у напрямку китайського кордону. Вона загрожувала прикордонним районам Сілін-Голу, Хінгану та Хулунбуїру в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рятувальники розширювали протипожежні смуги

Кілька рятувальних команд спільно стримували вогонь. Вони патрулювали територію, гасили полум’я, одночасно розчищали рослинність і розширювали протипожежні смуги. За останніми даними, пожежа вздовж кордону переважно перебуває під контролем.

На фото, оприлюдненому 12 жовтня, видно рятувальників, які гасять пожежу в Сілін-Голі. Знімок надала Мобільна пожежно-рятувальна служба Внутрішньої Монголії.

Читай нас у