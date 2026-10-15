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Chiny opanowały pożar wzdłuż 330 km granicy z Mongolią — ECNS

Fedir Krysztowski 15 października 2026 11:09
Chiny opanowały pożar wzdłuż 330 km granicy z Mongolią — ECNS

W Chinach służby pożarnicze i ratownicze opanowały pożar na terenach stepowych wzdłuż ponad 330 kilometrów granicy z Mongolią. Prace trwały siedem dni i sześć nocy oraz pozwoliły zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na terytorium Chin, podaje ECNS, powołując się na CCTV.

Ogień przemieszczał się w kierunku chińskiej granicy

Pożar wybuchł w Mongolii w ubiegły czwartek i rozprzestrzeniał się w kierunku chińskiej granicy. Zagrażał obszarom przygranicznym Xilingol, Hingganu i Hulunbuiru w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej na północy Chin.

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Ratownicy poszerzali pasy przeciwpożarowe

Kilka zespołów ratowniczych wspólnie powstrzymywało ogień. Patrolowały teren, gasiły płomienie, a jednocześnie usuwały roślinność i poszerzały pasy przeciwpożarowe. Według najnowszych danych pożar wzdłuż granicy jest w dużej mierze pod kontrolą.

Na zdjęciu opublikowanym 12 października widać ratowników gaszących pożar w Xilingolu. Fotografię udostępniła Mobilna Służba Pożarniczo-Ratownicza Mongolii Wewnętrznej.

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