Chiny opanowały pożar wzdłuż 330 km granicy z Mongolią — ECNS
W Chinach służby pożarnicze i ratownicze opanowały pożar na terenach stepowych wzdłuż ponad 330 kilometrów granicy z Mongolią. Prace trwały siedem dni i sześć nocy oraz pozwoliły zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na terytorium Chin, podaje ECNS, powołując się na CCTV.
Ogień przemieszczał się w kierunku chińskiej granicy
Pożar wybuchł w Mongolii w ubiegły czwartek i rozprzestrzeniał się w kierunku chińskiej granicy. Zagrażał obszarom przygranicznym Xilingol, Hingganu i Hulunbuiru w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej na północy Chin.
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Ratownicy poszerzali pasy przeciwpożarowe
Kilka zespołów ratowniczych wspólnie powstrzymywało ogień. Patrolowały teren, gasiły płomienie, a jednocześnie usuwały roślinność i poszerzały pasy przeciwpożarowe. Według najnowszych danych pożar wzdłuż granicy jest w dużej mierze pod kontrolą.
Na zdjęciu opublikowanym 12 października widać ratowników gaszących pożar w Xilingolu. Fotografię udostępniła Mobilna Służba Pożarniczo-Ratownicza Mongolii Wewnętrznej.