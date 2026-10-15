Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет Владимира Путина диктатором, поскольку ему приходится заключать соглашения с российским лидером. Таким образом американский президент объяснил свою позицию относительно публичных оценок главы Кремля.

Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту американской медиагруппы Gray Media Джону Декеру, стенограмма которого опубликована на сайте Roll Call.

По словам Трампа, в международной политике важно не оскорблять тех, с кем приходится вести переговоры. Именно поэтому он считает нецелесообразными резкие высказывания в адрес российского руководства.

«Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я — мастер заключения сделок. Я всегда был очень искусным переговорщиком. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым. Поэтому я не хожу и не высмеиваю людей», — сказал президент США.

Трамп убежден, что публичные оскорбления и высмеивание других государственных лидеров могут затруднять дипломатические переговоры.

Он противопоставил свой подход политике бывшего президента США Джо Байдена, которого обвинил в постоянном высмеивании России.

По мнению Трампа, такое поведение стало одним из факторов, приведших к войне в Украине.

«Байден постоянно насмехался над Россией. Он говорил, что это „заправка с ядерным оружием“ или что-то в этом роде. Но нельзя так разговаривать с человеком, у которого огромный ядерный арсенал. Это одна из причин, по которой началась эта война», — заявил президент США.

В то же время он не привел конкретных доказательств того, что именно насмешки Байдена стали причиной российского вторжения в Украину.

Источник: Roll Call

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

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