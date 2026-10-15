Эстония планирует вместе с другими странами Европейского Союза изменить законодательство, чтобы разрешить конфискацию активов, преступное происхождение которых установит суд, даже без обвинительного приговора. Об этом сообщает ERR News.

Согласно согласованному странами ЕС плану, суд сможет конфисковать имущество физических лиц или компаний, если установит его преступное происхождение. Такой механизм могут применять, в частности, когда подозреваемый тяжело болен, скрывается от производства или истёк срок давности по правонарушению.

Происхождение активов должен установить суд

Руководитель отдела уголовного права и процесса Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии Андреас Кангур объяснил, что прекращение уголовного производства не должно означать сохранение доходов от преступления у тех, кто совершил правонарушение. По его словам, в процедуре необходимо установить происхождение активов и доказать, что они были получены в результате преступления.

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Кангур также подчеркнул, что конфискация без приговора не должна прямо или косвенно означать признание человека преступником. Презумпцию невиновности гарантируют Европейская конвенция по правам человека и Конституция Эстонии. Чиновник отметил, что Европейский суд по правам человека уже рассматривал подобные дела и не считал такую конфискацию нарушением презумпции невиновности, если человека прямо не называют преступником.

Эстония движется к внедрению директивы ЕС

Главный государственный прокурор Алар Лехесметс заявил, что подобные нормы давно действуют в Нидерландах, Бельгии и Франции, а в Швеции схожая норма существует уже несколько лет. По его словам, Эстония не вводит беспрецедентный подход, а догоняет другие европейские страны в противодействии преступности.

Эстония движется к внедрению директивы ЕС о возврате и конфискации активов. Государства-члены согласились принять соответствующее законодательство до конца ноября, однако Кангур признал, что подготовка таких норм в Эстонии оказалась сложной, поскольку часть мер всё ещё воспринимается там как радикальная.

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