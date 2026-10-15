Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Италии Джорджа Мелони должны представить совместную инициативу по снижению цен на электроэнергию в Европейском Союзе. Ее планируют обсудить на саммите ЕС в Брюсселе, Бельгия, где одной из главных тем станет рост расходов на энергию, сообщает RMF24.

Критика системы ETS

Предложения Чехии и Италии сосредоточены вокруг Системы торговли выбросами ЕС (ETS). Бабиш считает ее главной причиной нынешней ситуации с высокими ценами на электроэнергию. По его словам, прогнозы Европейской комиссии не оправдались, а последствия оказались катастрофическими.

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Чешский премьер напомнил, что еще в сентябре 2021 года призывал снизить стоимость тонны выбросов CO2 с 52 до 30 евро. Сейчас она составляет почти 89 евро. Бабиш также заявил, что на рынке ETS действуют спекулянты, которые не обязаны рассчитываться за выбросы и используют разрешения на выбросы исключительно для коммерческих операций. По его мнению, это искусственно повышает цены и наносит ущерб европейской промышленности.

Поддержка других стран

Мелони также критиковала ETS. По ее мнению, эта система повышает цены на энергию, усиливает неравенство между государствами-членами ЕС и негативно влияет на предприятия. Совместный документ Чехии и Италии уже поддержали другие страны, также ощущающие последствия высоких цен на энергию.

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