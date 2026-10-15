Premier Czech Andrej Babiš i premier Włoch Giorgia Meloni mają przedstawić wspólną inicjatywę dotyczącą obniżenia cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Ma ona zostać omówiona na szczycie UE w Brukseli w Belgii, gdzie jednym z głównych tematów będzie wzrost kosztów energii, informuje RMF24.

Krytyka systemu ETS

Propozycje Czech i Włoch koncentrują się wokół unijnego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Babiš uważa go za główną przyczynę obecnej sytuacji z wysokimi cenami energii elektrycznej. Według niego prognozy Komisji Europejskiej się nie sprawdziły, a konsekwencje okazały się katastrofalne.

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Czeski premier przypomniał, że już we wrześniu 2021 roku apelował o obniżenie ceny tony emisji CO2 z 52 do 30 euro. Obecnie wynosi ona prawie 89 euro. Babiš oświadczył również, że na rynku ETS działają spekulanci, którzy nie mają obowiązku rozliczania emisji i wykorzystują uprawnienia do emisji wyłącznie do transakcji handlowych. Jego zdaniem sztucznie podnosi to ceny i szkodzi europejskiemu przemysłowi.

Wsparcie innych krajów

Meloni również krytykowała ETS. Jej zdaniem system ten podnosi ceny energii, pogłębia nierówności między państwami członkowskimi UE i negatywnie wpływa na przedsiębiorstwa. Wspólny dokument Czech i Włoch poparły już inne kraje, które także odczuwają skutki wysokich cen energii.

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