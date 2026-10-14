Во Франции представили систему противовоздушной обороны Rampart, разработанную компанией Naval Group для защиты военных кораблей, а также гражданских и военных объектов от массированных атак беспилотников. Как сообщает The National, система уже прошла морские испытания в Средиземном море, в частности во время учений ВМС Франции по противодействию дронам недалеко от Тулона.

Бывший офицер ВМС Франции Стефан Менье, участвующий в программе, заявил, что Rampart предназначена для создания защитного щита вокруг корабля в условиях применения дронов.

Ракеты с дальностью до 6 км

Rampart использует 68-миллиметровые ракеты с лазерным наведением и взрывателями приближения. Их заявленная дальность составляет до 6 км. Пусковая установка состоит из четырех модулей по 20 боеприпасов и может нести до 80 ракет.

Установку можно оснащать разными видами вооружения, в том числе ракетами класса «земля — воздух» и «земля — поверхность», средствами ложных целей или высокоточными ракетами. По данным издания, опытный экипаж может перезарядить один модуль на 20 боеприпасов примерно за 10 минут. Масса системы составляет около четырех тонн, что позволяет устанавливать ее на относительно небольшие корабли, в том числе корветы.

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Во время испытаний Rampart поразила воздушный дрон, а также применяла неуправляемые ракеты по надводным целям. Naval Group ожидает произвести до 10 тысяч систем к 2028 году.

Применение на суше

По словам Менье, использование относительно недорогих управляемых ракет может снизить стоимость поражения целей по сравнению с дорогими ракетами-перехватчиками. The National отмечает, что во время недавней войны с Ираном западные силы использовали ракеты Patriot стоимостью более 4 млн долларов против дронов Shahed-136, цена которых оценивалась примерно в 35 тыс. долларов. Это приблизительно соответствует стоимости управляемой 68-миллиметровой ракеты.

Rampart также могут развернуть на суше для защиты аэропортов, военных баз и гражданских районов. Отдельный модуль системы разработали для безэкипажного надводного судна Sirenha. Кроме того, Naval Group сотрудничает с оборонной группой Edge из ОАЭ над испытаниями ракеты ПВО SkyKnight: сначала должны пройти наземные тесты, а морские запланированы на следующий год. Заявленная дальность поражения воздушных целей SkyKnight составляет до 10 км.

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