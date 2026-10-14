法国推出了由Naval Group开发的Rampart防空系统，用于保护军舰以及民用和军事设施免受大规模无人机攻击。正如《The National》报道，该系统已在地中海完成海上测试，其中包括法国海军在土伦附近举行的反无人机演习。

参与该项目的法国海军前军官斯特凡·梅尼耶表示，Rampart旨在无人机被使用的情况下，在舰艇周围建立防护屏障。

射程可达6公里的导弹

Rampart使用配备近炸引信的68毫米激光制导导弹。其宣称射程可达6公里。发射装置由四个模块组成，每个模块装有20枚弹药，最多可携带80枚导弹。

该装置可配备不同类型的武器，包括地对空和地对地导弹、诱饵装置或高精度导弹。据该媒体报道，经验丰富的舰员可在约10分钟内为一个装有20枚弹药的模块重新装填。该系统重约四吨，因此可安装在包括轻型护卫舰在内的相对较小的舰艇上。

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在测试期间，Rampart击中了一个空中无人机目标，并对水面目标使用了非制导火箭弹。Naval Group预计到2028年生产多达1万套系统。

陆地部署

梅尼耶表示，使用相对廉价的制导导弹，与昂贵的拦截导弹相比，可能降低打击目标的成本。《The National》指出，在近期与伊朗的战争期间，西方部队使用单价超过400万美元的“爱国者”导弹对付Shahed-136无人机，而后者的价格估计约为3.5万美元。这大致相当于一枚68毫米制导导弹的成本。

Rampart还可部署在陆地上，用于保护机场、军事基地和民用区域。该系统还为Sirenha无人水面艇开发了单独的模块。此外，Naval Group正与阿联酋防务集团Edge合作测试SkyKnight防空导弹：首先将进行陆地测试，海上测试计划于明年进行。SkyKnight对空中目标的宣称打击射程可达10公里。

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